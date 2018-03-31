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Karabük’te trafik kazası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 13:51 | Son Güncelleme

Karabük’te sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasın bir kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Terminal mevkiinde meydana geldi.

Karabük’te sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasın bir kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Terminal mevkiinde meydana geldi. Hasan Uysal (58) idaresindeki 78 AS 816 plakalı Safranbolu ilçe istikametinden Karabük ili istikametine seyir halindeyken durağa manevra yaptığı sırada Mücahit Eren idaresindeki 78 DD 231 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Mücahit Eren (17) park halindeki 78 BU 611 plakalı araca arakadan çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mücahit Eren’e ilk müdahaleyi yaptı. Ambulans ile Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Eren’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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