Karabük’te trafik kazası : 2 yaralı

Karabük’ün Eflani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında servis aracı dere yatağına uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Kocacık köyü yolunda meydana geldi. Ender Efe idaresindeki 78 S 6064 plakalı servis aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dere yatağına düştü.

İhbar üzerine olay yerine, UMKE, AFAD, 112 ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce sürücü Efe ile yanında bulunan Bayram Karaman burada yapılan ilk müdahalenin aradından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.