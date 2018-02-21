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Karabük’te traktör şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 20:37 | Son Güncelleme

Karabük’te ormanlık alanda traktörün şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.Kaza, Arıcak köyü ormanlık mevkiinde meydana geldi.

Karabük’te ormanlık alanda traktörün şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Arıcak köyü ormanlık mevkiinde meydana geldi. Muhammet Koşmak (40) idaresindeki 78 YB 717 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada traktör sürücüsü Koşmak ile yanında bulunan Nuri Ustaoğlu (44) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine UMKE ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ve çevrede köylülerin yardımıyla çıkarılan yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili jandarma ekipleri tahkikat başlattı.

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