HABER

Karabük'te yanan evlere helikopterle müdahale edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2018 15:45 | Son Güncelleme

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde 3 ahşap ev alev alev yanarken, itfaiye ekiplerinin yanı sıra havadan da helikopterle müdahale edildi.

Karabük'te yanan evlere helikopterle müdahale edildi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde 3 ahşap ev alev alev yanarken, itfaiye ekiplerinin yanı sıra havadan da helikopterle müdahale edildi. Yangında 3 ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Öğle saatlerinde, Safranbolu Gökpınar köyünde Kazım Yılmaz'a ait evde elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Kazım Yılmaz alevleri söndürmeye çalışırken, itfaiyeye haber verildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler Kazım Yılmaz'a ait bitişikte bulunan diğer eve sonra da Saadet Ünlü'nün evine sıçradı. Gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman yangınlarına müdahale için kentte bulundurulan helikopter havadan alevlere müdahale etti. Alevler helikopterin havadan boşalttığı suyla söndürüldü. Yangında 3 ahşap ev kullanılamaz hale gelirken, helikopterin müdahale etmesiyle yangının diğer evlere sıçraması da önlendi. Yangında Kazım Yılmaz'a ait traktör de kullanılamaz hale geldi.
Ellerinde yanıklar oluşan Kazım Yılmaz ise otomobille Ovacuma köyündeki sağlık ocağına götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Karabük'te yanan evlere helikopterle müdahale edildiKarabük'te yanan evlere helikopterle müdahale edildiKarabük'te yanan evlere helikopterle müdahale edildiKarabük'te yanan evlere helikopterle müdahale edildi

PARTNERBu kadarını beklemiyordu! Son haline böyle tepki verdi!Bu kadarını beklemiyordu! Son haline böyle tepki verdi!
Üst geçitten atlayıp, intihara kalkışan genç kız yaralandıÜst geçitten atlayıp, intihara kalkışan genç kız yaralandı
Rus turist havuzda boğulduRus turist havuzda boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Son dakika! CHP'de olağanüstü kurultay hareketliliği

Son dakika! CHP'de olağanüstü kurultay hareketliliği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Güpegündüz cinayet anı kamerada

Güpegündüz cinayet anı kamerada

Taciz skandalı! Çocukların çığlıklarını duyan mahalleli yardıma koştu

Taciz skandalı! Çocukların çığlıklarını duyan mahalleli yardıma koştu

Alanya'daki otelde akılalmaz olay: Yarısı çocuk 72 kişi zehirlendi!

Alanya'daki otelde akılalmaz olay: Yarısı çocuk 72 kişi zehirlendi!

Şehirlerarası otobüste akılalmaz olay! Muavin bahşiş veren kadını soydu

Şehirlerarası otobüste akılalmaz olay! Muavin bahşiş veren kadını soydu

Alanya'da otelde 72 kişi zehirlendi

Alanya'da otelde 72 kişi zehirlendi

Görme engelli kızı için 4 yıl boyunca hukuk metinlerini okudu

Görme engelli kızı için 4 yıl boyunca hukuk metinlerini okudu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.