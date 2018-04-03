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Karabük'te yola düşen dev kaya ulaşımı aksattı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 23:36 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, yamaçtan koparak yola düşen dev kaya kütlesi ulaşımın aksamasına neden oldu.

Karabük'te yola düşen dev kaya ulaşımı aksattı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, yamaçtan koparak yola düşen dev kaya kütlesi ulaşımın aksamasına neden oldu.
Akşam saatlerinde, D-755 Karayolu Ankara istikameti 8'inci kilometresinde yamaçtan kopan dev kaya ve kaya parçaları istinat duvarının bir bölümünü yıkıp yola düştü. Bu sırada yoldan herhangi bir aracın geçmiyor olması, olası bir facianın önüne geçti. Trafik ekipleri tek şeridi kapanan yolda ulaşımı kontrollü olarak tek şeritten sağladı. Karayolları ekipleri kısa süre sonra kaya parçalarını yoldan kaldırarak yolu ulaşıma açtı.
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Karabük'te yola düşen dev kaya ulaşımı aksattıKarabük'te yola düşen dev kaya ulaşımı aksattıKarabük'te yola düşen dev kaya ulaşımı aksattıKarabük'te yola düşen dev kaya ulaşımı aksattı

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