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Karabük’te yola düşen dev kayalar ulaşımı aksattı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 11:37 | Son Güncelleme

KARABÜK’te, yamaçtan koparak yola düşen dev kayalar D-755 karayolunun Ankara istikametinde ulaşımın aksamasına neden oldu.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, yamaçtan koparak yola düşen dev kayalar D-755 karayolunun Ankara istikametinde ulaşımın aksamasına neden oldu. Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından saat 04.00 sıralarında D-755 karayolu Ankara yönünün 7'nci kilometresinde yamaçtan kopan kayalar, yola düştü. Bu sırada yoldan herhangi bir aracın geçmemesi, olası bir facianın önüne geçti. Trafik ekipleri, tek şeridi kapanan yolda ulaşımı kontrollü olarak sağladı. Karayolları ekipleri sabahın erken saatlerinde kaya parçalarını yoldan kaldırarak, yolu tamamen ulaşıma açtı.

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