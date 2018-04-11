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Karabük’teki FETÖ/PDY "Gaygubet evi" operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 17:28 | Son Güncelleme

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından önceki gün kentte tespit edilen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik olarak ’Gaybubet evi’ operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 4’ü adliyeye sevk edildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından önceki gün kentte tespit edilen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik olarak ’Gaybubet evi’ operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 4’ü adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli Bartın ve Düzce ekiplerine teslim edilirken, 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik olarak ’Gaybubet evi’ olarak kullanılan ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliği suçundan aranması bulunan şahısların yakalanması yönelik önceki gün eş zamanlı operasyon yapılmıştı. Operasyon neticesinde aralarında Karabük, Bartın ve Düzce emniyet ve asker mahrem imamı ve üst düzey yönetici olan B.M., S.M. ve S.U.K. isimli şahıslar hücre evinde yakalanarak gözaltına alınırken, otomobille kaçan üst düzey yöneticilerinde bulunduğu firari şahıslardan H.U., E.A., S.K.T. ve M.C., ise kent çıkışında yakalanmıştı.
Kurdukları Gaybubet evlerinde yeni bir yapılanma içerisinde olan ve aralarında görevlerinden ihraç edilen öğretmenlerinde bulunduğu B.M. eşi S.M., ile E.A. ve H.U. emniyetteki ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. B. M., S.M. ve E.A Düzce ve Bartın il görevlilerine teslim edildi, H.U. ise sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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