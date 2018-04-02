HABER

Karabük’teki kazada şehit düşen cezaevi aracı şoförü son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 15:25 | Son Güncelleme

Karabük’te cezaevi aracının uçuruma yuvarlanması sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden aracın sürücüsü Ramazan Işık Karabük’te toprağa verildi.Karabük’ün Yenice ilçesi İncebacaklar mevkiisinde kardeşinin cenazesine katılan mahkumu taşıyan cezaevi aracının dönüş yolunda uçuruma yuvarlanması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit düşen aracın sürücüsü Ramazan Işık memleketi Karabük’te son yolculuğuna uğurlandı.Işık’ın naaşı Öğle namazına mütakip Atatürk Mahallesı Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından 5000 Evler Mezarlığındaki şehitliğe defnedildi.

Karabük’teki kazada şehit düşen cezaevi aracı şoförü son yolculuğuna uğurlandı

Karabük’te cezaevi aracının uçuruma yuvarlanması sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden aracın sürücüsü Ramazan Işık Karabük’te toprağa verildi.
Karabük’ün Yenice ilçesi İncebacaklar mevkiisinde kardeşinin cenazesine katılan mahkumu taşıyan cezaevi aracının dönüş yolunda uçuruma yuvarlanması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit düşen aracın sürücüsü Ramazan Işık memleketi Karabük’te son yolculuğuna uğurlandı.
Işık’ın naaşı Öğle namazına mütakip Atatürk Mahallesı Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından 5000 Evler Mezarlığındaki şehitliğe defnedildi. Işık’ın yakınları cenaze töreninde güçlükle ayakta dururken gözyaşı döktü.

Karabük’teki kazada şehit düşen cezaevi aracı şoförü son yolculuğuna uğurlandı

Gaziosmanpaşa'da büyük yangın! Gaziosmanpaşa'da büyük yangın!
Çiftlik Bank'ın sahibine büyük şok! Çiftlik Bank'ın sahibine büyük şok!
Şehit Savcı Kiraz'ın kanı yerde kalmadı!Şehit Savcı Kiraz'ın kanı yerde kalmadı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!

Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!

1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!

1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayseri'de korkunç kaza: Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!

Kayseri'de korkunç kaza: Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!

İzmir'de hayrete düşüren olay! Ambulansa girip doktoru ısırdı!

İzmir'de hayrete düşüren olay! Ambulansa girip doktoru ısırdı!

Sosyal medyada şoke eden görüntü! Bilek güreşi yaparken kolu böyle kırıldı

Sosyal medyada şoke eden görüntü! Bilek güreşi yaparken kolu böyle kırıldı

1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!

1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!

Lisede iğrenç olay! Öğretmenin istismarını aile ortaya çıkardı!

Lisede iğrenç olay! Öğretmenin istismarını aile ortaya çıkardı!

Halk otobüsünde dehşet anları! Genç kız ailesini arayarak kurtuldu

Halk otobüsünde dehşet anları! Genç kız ailesini arayarak kurtuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.