Karabük’teki yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi (2)

Karabük’te merkeze bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgeye göre, Karabük Kurtuluş Mahallesi Leylak Sokak’ta Mehmet Özcan’a ait bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ilk önce kardeşi Burhan Özcan’ın evine, ardından bitişik olan Yücel Kocabayır ve Ramazan Sevdalı’nın oturduğu evlere sıçradı. Yangını fark eden Yücel Karabayır durumu itfaiyeye bildirdi. Mahalle halkı çıkan yangına ellerine aldıkları hortumlarla müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek, söndürme çalışmalarına başladı.

Yaşanan olayı anlatan ev sahibi Mehmet Özcan, "Ben çeşmeden su içiyordum, arkamı bir döndüm kıpkırmızı bir alev topu yükseldi. Nasıl oldu, neden çıktı anlamadım" dedi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak evlerde soğutma çalışmalarına başladı.