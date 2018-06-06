Karaburun'da erkek cesedi bulundu (2)

KAR'IN YAKINLARI ADLİ TIP KURUMU'NA GELDİ
Karaburun'undaki Ambarseki Mahallesi Kargılı Koyu mevkiinde, sahildeki kayalıkların arasında bulunan erkek cesedi, otopsi ve DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Cesedin üzerinden, geçen 27 Mayıs'ta, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesinde bulunan Hayri Kar'a ait banka kartı ve otomobil anahtarı çıkması üzerine, ailesine haber verildi. Kar'ın bazı yakınlarıyla Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Bacan, İzmir Adli Tıp Kurumu'na geldi.
Davut CAN/İZMİR, (DHA)
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