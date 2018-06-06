HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Karaburun'da erkek cesedi bulundu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 17:07 | Son Güncelleme

KAR'IN YAKINLARI ADLİ TIP KURUMU'NA GELDİ Karaburun'undaki Ambarseki Mahallesi Kargılı Koyu mevkiinde, sahildeki kayalıkların arasında bulunan erkek cesedi, otopsi ve DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Karaburun'da erkek cesedi bulundu (2)

KAR'IN YAKINLARI ADLİ TIP KURUMU'NA GELDİ
Karaburun'undaki Ambarseki Mahallesi Kargılı Koyu mevkiinde, sahildeki kayalıkların arasında bulunan erkek cesedi, otopsi ve DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Cesedin üzerinden, geçen 27 Mayıs'ta, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesinde bulunan Hayri Kar'a ait banka kartı ve otomobil anahtarı çıkması üzerine, ailesine haber verildi. Kar'ın bazı yakınlarıyla Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Bacan, İzmir Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Karaburun'da erkek cesedi bulundu (2)

PARTNERDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığıDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığı
4'üncü kattan otomobilin üzerine düşen Gülfidan'ın tedavisi sürüyor4'üncü kattan otomobilin üzerine düşen Gülfidan'ın tedavisi sürüyor
3 yaşındaki çocuk dörüdncü kattan otomobilin üzerine böyle düştü3 yaşındaki çocuk dörüdncü kattan otomobilin üzerine böyle düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
3 yaşındaki çocuk dörüdncü kattan otomobilin üzerine böyle düştü

3 yaşındaki çocuk dörüdncü kattan otomobilin üzerine böyle düştü

2 aylık evli kadın 'Sahibin yok mu senin?' cümlesini duyunca dehşet saçtı

2 aylık evli kadın 'Sahibin yok mu senin?' cümlesini duyunca dehşet saçtı

Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!

Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!

Yazıklar olsun! Antalya'da canlı canlı kedinin derisini yüzdüler

Yazıklar olsun! Antalya'da canlı canlı kedinin derisini yüzdüler

TEM'de damacana yüklü kamyon devrildi

TEM'de damacana yüklü kamyon devrildi

Gaziantep'te kuzenlerin kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var!

Gaziantep'te kuzenlerin kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.