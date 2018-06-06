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Karaburun'da erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 15:29 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karaburun ilçesinde, sahildeki kayalıklarda erkek cesedi bulundu.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karaburun ilçesinde, sahildeki kayalıklarda erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerinden, fırtına nedeniyle Ayvalık'ta batan teknede kaybolan Hayri Kar adına banka kartı çıktı.
Bugün sabah saatlerinde Ambarseki Mahallesi Kargılı Koyu mevkisinde, deniz kenarındaki kayalıklarda erkek cesedi olduğunu görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, uzun süre denizde kalmasından dolayı tanınmayacak hale gelen cesedi kıyıya çıkardı.
Ceset üzerinde yapılan incelemede, kıyafetinin cebinde, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında geçen 27 Mayıs'ta batan teknede kaybolan Hayri Kar'a ait banka kartı bulundu. Savcının incelemesinin tamamlanmasının ardından ceset, kimliğinin belirlenmesi amacıyla DNA testi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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