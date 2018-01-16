Karaca avlayanlara 10 bin 471 TL ceza

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA) - BARTIN'ın Ulus ilçesinde avlanması yasak olan karacayı vuran 4 avcıya 10 bin 471 lira ceza kesildi.
Ulus ilçesine bağlı Şirinler köyünde karaca avlandığı ihbarını alan İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Milli Parklar Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gitti. 4 avcının aracında bir karaca bulundu. Avcılara toplam 10 bin 471 lira ceza kesildi. Avcıların avladığı karacaya ve silahlarına da el konuldu.
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