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Karacasu Belediye Başkanı Büyükyapıcı: “Durumu ağır öğrenci yok”

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 22:10 | Son Güncelleme

Aydın’ın Karacasu ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri ileri sürülen öğrencileri hastanede ziyaret eden Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.Öğrencilerin tamamının taşımalı eğitim gören öğrencilerden oluştuğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Başkan Büyükyapıcı, “Çocuklarımızın yedikleri üründen olsa gerek bir takım sorunlar yaşandı.

Aydın’ın Karacasu ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri ileri sürülen öğrencileri hastanede ziyaret eden Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.
Öğrencilerin tamamının taşımalı eğitim gören öğrencilerden oluştuğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Başkan Büyükyapıcı, “Çocuklarımızın yedikleri üründen olsa gerek bir takım sorunlar yaşandı. Karacasu’da kontrolleri yapılıp, buraya sevk edilenler var. Şu an hastanedeki çocuklarımızı dolaştım. Hastanemiz gerekli ilgiyi gösteriyor. Çok ciddi sorunumuzun olmadığı konusunda doktorlarımızdan bilgiyi aldım. Çocuklarımızı bizzat gördüm. Tedbir amaçlı kontrolleri yapılıyor. İnşallah hepsi de sağlığına kavuşacak. 200 civarında bir öğrenci geliyor. Peyder pey sevk ediliyorlar. Çoğu kontrol amaçlı. Ağır durumda olan hiçbir öğrencimiz yok. Çocuklarımızın tamamı taşımalı eğitim veren okullardan” dedi.
Karacasu Belediye Başkanı Büyükyapıcı, çocukların yedikleri yemeklerin okullarda yapıldığını belirtirken, bu konuda açıklamayı yetkililerin yapacağını söyledi.

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