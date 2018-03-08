HABER

Karacasu’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 20:13 | Son Güncelleme

Aydın’ın Karacasu ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken bir kişi hayatını kaybetti.Kaza, Yenice ile Başaran Mahallesi arasında meydana geldi.

Karacasu’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Yenice ile Başaran Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Karacasu ‘dan Nazilli yönüne seyir halinde olan Hüseyin A. (73) yönetimindeki 09 H 3981 plakalı otomobil, Ali A. idaresindeki 32 FM 644 plakalı Devlet Su İşlerine ait pikapla çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Hüseyin A. ile eşi Ayşe A. (70) ve akrabaları Fahriye K. (55) yaralandı. Hüseyin A. ve Fahriye K.’nın tedavileri devam ederken Ayşe A. kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Pikapta bulunan sürücü Ali A. ile Cemal U.’nun hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Otomobilde bulunan aile üyelerinin diş tedavisi için akrabaları Fahriye Kaba ile birlikte Nazilli’ye diş hastanesine gittikleri öğrenildi. 25 yıla yakın Fransa’da yaşayan ailenin 4 çocuğunun da Fransa’da ikamet ettiği öğrenildi.

Karacasu’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Karacasu’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Kadir Mısıroğlu'nun restoranı şaibeli çıktı!Kadir Mısıroğlu'nun restoranı şaibeli çıktı!
Gezi Parkı’nda erkek öğrenciye taciz! Gezi Parkı’nda erkek öğrenciye taciz!
Çiftlikte çocuklara cinsel istismar olayında yeni gelişme!Çiftlikte çocuklara cinsel istismar olayında yeni gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

Atilla Taş'a hapis cezası!

Atilla Taş'a hapis cezası!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Afrin'de son dakika gelişmesi! Cinderes düştü, kaçış başladı

Afrin'de son dakika gelişmesi! Cinderes düştü, kaçış başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Maganda ateşi, 2 kişiyi yaraladı

Maganda ateşi, 2 kişiyi yaraladı

Otomobil bariyerleri aşıp alt yola düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Otomobil bariyerleri aşıp alt yola düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Yaşlı sürücünün çarpıp kaçtığı kazada 2 kadın öldü

Yaşlı sürücünün çarpıp kaçtığı kazada 2 kadın öldü

Emniyet kemeri hayat kurtardı

Emniyet kemeri hayat kurtardı

Alkollü ve ehliyetsiz sürücünün arkadaşı içkileri almaya çalıştı

Alkollü ve ehliyetsiz sürücünün arkadaşı içkileri almaya çalıştı

Bandırma’da kadınlar 8 Mart’ı kutladı

Bandırma’da kadınlar 8 Mart’ı kutladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.