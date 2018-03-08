Karacasu’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Yenice ile Başaran Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Karacasu ‘dan Nazilli yönüne seyir halinde olan Hüseyin A. (73) yönetimindeki 09 H 3981 plakalı otomobil, Ali A. idaresindeki 32 FM 644 plakalı Devlet Su İşlerine ait pikapla çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Hüseyin A. ile eşi Ayşe A. (70) ve akrabaları Fahriye K. (55) yaralandı. Hüseyin A. ve Fahriye K.’nın tedavileri devam ederken Ayşe A. kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Pikapta bulunan sürücü Ali A. ile Cemal U.’nun hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Otomobilde bulunan aile üyelerinin diş tedavisi için akrabaları Fahriye Kaba ile birlikte Nazilli’ye diş hastanesine gittikleri öğrenildi. 25 yıla yakın Fransa’da yaşayan ailenin 4 çocuğunun da Fransa’da ikamet ettiği öğrenildi.