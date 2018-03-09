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Karadeniz'de iğrenç olay! Silah zoruyla cinsel ilişkiye zorluyorlardı!

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 13:33 | Son Güncelleme

Karadeniz sahil şeridini mesken tutan şantaj çetesi, gece yarısından sonra sahil kenarında ya da tenha yerlerde gezen çiftleri maskeli ve silahlı bir şekilde takip ediyor, sonra da bu çiftleri silah zoruyla cinsel ilişkiye sokup kameraya kaydediyordu. İğrenç çete, ellerindeki görüntü karşılığında bu çiftlerden binlerce lira hortumluyordu.

Çetenin dışarıda kalan üyesi, mesken tuttuğu sahil şeridindeki son oyununda jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

İHA'nın haberine göre Keşap ilçesine bağlı Uluburun plajında araç içerisinde oturan bir çifti eli silahlı ve maskeli bir şahıs gasp etti. Gasp ettiği çiftin ellerini kelepçeleyen şahıs aracı tenha bir yere çekerek burada çiftin kelepçesini çözdü ve silah zoruyla cinsel ilişkiye zorladı. Bu anları ise çiftten gasp ettiği cep telefonu ile kaydetti. Olayın hemen ardından şahıs kaçarak uzaklaştı. Olayın olduğu sıralarda ise bölgede devriye atan jandarma ekipleri araç içinde çırılçıplak şekilde duran çifti görerek yanlarına gittiğinde olay ortaya çıktı.

Çiftin şikayeti ve olay yerinde alınan ilk ifadesi ile harekete geçen jandarma ekipleri aynı bölgeden 2 kilometre uzakta tenha bir yerde terk edilmiş olan çiftin aracına buldu. Araçta ve aracın yakınlarında arama yapan ekipler kısa süre tenha bir köşede gizlenmiş bir aracı tespit ederek aracın bulunduğu alana gittiğinde araç içinde bulunan 42 yaşındaki Ş.A’yı olayın şüphelisi olarak gözaltına aldı.Karadeniz sahil şeridini mesken tutan şantaj çetesini jandarma ekipleri çökertti. Çete, 2010 yılından bu yana Karadeniz sahil şeridinde gece saat 12’den sonra sahil kenarı ve tenha yerlerde bir araya gelen çiftleri takip ederek yüzleri maskeli, elleri silahlı şekilde tehdit yoluyla cinsel ilişkiye zorlayıp bu anları ise kameraya kaydediyorlardı.

Mağdur şüpheliyi gözünden tanıdı

Jandarmadaki sorgusunda olayla alakasının olmadığını ifade eden Ş.A’nın aracında yapılan incelemede olayda kullanıldığı öne sürülen maske ele geçirildi. Olayda mağdur olan çift ise şüpheliyi göz renginden tanıması sonrası şüpheli savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma istemiyle adliyeye sevk edilen Ş.A tutuklanarak cezaevine gönderili.

Olayın geçmişi

Öte yandan 3 kişilik çetenin 2 şüphelisi daha önce Espiye ilçesinde aynı suçtan yakalanarak cezaevine gönderilmişti.

Olay ise 2017 yılının Haziran ayında gece saat 00.15 sıralarında meydana gelmişti. Keşap ilçesine bağlı Hisarüstü Köyü Uluburun mevkiinde M.C.T ve F.Y, adlı çift, bir otomobil içerisinde oturdukları sırada yüzü maskeli ve eli silahlı bir şahıs tarafından gasp edilip aynı yöntemle para istenilmişti.

Olayın ardından jandarmaya giden çift, şahıstan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ilk olarak şantajcı şahıs tarafından gasp edilen mağdurlara ait cep telefonlarının GSM numaraları ile Imei numaraları sinyal takibine alındı. 29 Haziran günü saat 22.30 sıralarında mağdur F.Y’nin evinin yakınında cep telefonu sinyali tespit edilirken, 1 Temmuz günü geç saatlerde şüpheli tarafından mağdurlarla irtibat kuruldu. Şüpheli şahsın sinyal takibinden Espiye ilçesine gelip tekrardan aynı güzergahı kullanarak gitmeleri sebebi ile güzergahta yapılan kamera çalışmalarından 34 UU 6483 plakalı araç takibe alınmıştı. Bunun üzerine olayın şüphelisi olarak tespit edilen ve 3 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan N.B. isimli şahıs takibe alınırken, yakalamak üzere ekipler hareket geçilmiş, şahıs yakalanacağını anlayınca Espiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelerek teslim olmuştu. Ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Maskeli şüpheliyi sesinden tanımışlardı

N.B isimli şüphelinin mahkemedeki ifadesinde sinyal takibinde kullanılan 34 UU 6483 plakalı aracı kullanan şahsın ise S.Ş, olduğu anlaşılmıştı. Şüpheli S.Ş daha sonra mağdur M.C.T ile irtibata geçerek Tirebolu ilçesinde buluşma sağlamak istemişti. Buluşma noktasında ekipler tarafından gerekli tedbirler alındı fakat ikinci buluşma da gerçekleşmedi. Bununla ilgili yapılan araştırmalarda sinyalin ilk çıkış noktasının Espiye merkezinde ikamet eden mağdur F.Y’nin evinin yakınında ikamet eden S. Ş’in olduğunun değerlendirilmesi nedeni ile ses teşhisi için savcının talimatıyla telefon irtibatına geçilerek ses teşhisi yapılmıştı. Mağdur M.C.T, şahsın sesinden S.Ş olduğunu tespit etti. Giresun Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı ile S.Ş, Görele ilçesinde yakalanarak gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Karadeniz şantaj cinsel ilişki çete

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
Allahtan kendileri girmiyormuş ilşkiye,
@yasamay Bunlar AKP'nin kurduğu ve yönettiği HÖH çeteleri.
@yasamay solcu kafası işte bu kafadan .... olmaz
kaç yaşındasın bilmiyorum ama kişiliğini karekterini ortaya koymuşsun yani kaliteni test ettim yere attığımız 5 krş kadar değerin var yada yok
Böyle haber mi olur? Karadenizin neresi söylesene !
Keşap diyor ya düzgün okusana
Benim kafama takılan 2010 dan beri sahil şeridinde aktif bir çete var. Birincisi bu sahilde güvenlik neden yok? Yada yoksa varda mı yok(siz anladınız) Hadi çete üyelerinden bir kaçı daha önceden yakalanmış peki bu iş neden şu zamana kadar gelmiş veya nasıl gelebilmiş. Tuaf değil mi?Eğer burada bir güvenlik zafiyeti var ise en başta o bölgenin güvenlik mesulu şahsı emniyet amiri,jandarma amiri vs. bunlara bir cezai yaptırım uygulanmalı değilmi ? Sizce bence uygulanmalı
@cayyeli53 Bunlar AKP'nin kurduğu ve yönettiği HÖH çeteleri. Bu işleri İslam adına yapıyorlar.
@yaseminkurt Yasemin sen önce bi tarih bilgilerini yokla...Mesela Google den Kadeş vapuru rezaleti yaz oku bakalım neler çıkacak :)
@cayyeli53 terbiyesizlik yapma
@cayyeli53 jandarmının polisin işi gücü yok gece sabaha kadar sahil şeridinde devriye atacak
@06sdk80 Jandarmanin polisin işi gücü ne?
@cayyeli53 işi o zaten güvenliği aşayişi sağlamak .ayıktın
8 yıldır devlet nerde
sivillerde 17 milyon silâh var !sivil silâhlanmaya HAYIR!
Bunlar AKP'nin kurduğu ve yönettiği HÖH çeteleri.
@yaseminkurt Ya ne kadar güldüm.Ne içiyorsunuz siz ki böyle her şeyi Ak partiye bağlıyorsunuz :)
yaseminkurt denen beyinden yoksun müptezel seni. nerede ahlaka aykırı bi durum olsa arkasından cehape cıkıyo. kesin o çeteyi cehape yönetiyodur.
musluman genclık
ne kadar ahmakca bir yorum yav ak partiyle suçun yapılan adiliğin ne alakası var azıcık utanın bende chp li bunlar desem aklın alırmı her partiden ahlaksız vardır bunları partiye maletmek tam ahmaklıktır
burası türkiye her şey oluyor maalesef
dindar ve kindar gençlik iş başında....
@rehber1953 Bunu yapan dindar mıymış! Nerden duydun. İki ayaklı malsın. İşid zihniyetiyle farkınız yok
Bu şeref yoksunu o ile başlayan cocuklarına en ağır hatta ve hatta müebbet cezası verilsin!!
sorusuz sualsiz idam edeceksin aldığı her nefes dünya insanının hakkına tecavüz
Anlamadığım şey bir erkek böyle bir baskı ve korku altında namusu olan sevgili ya da nişanlı kadın da mağdur olacakken nasıl erekte olur
1-2010 dan beri bu olaylar oluyorsa o illerde vali,emniyet amiri-müdür yokmudur.DEVLETİN VARLIĞINI İŞİNİ İYİ YAPAN İDARECİLERİMİZ GÖSTERİR. 2-Haberi okuyunca bir tutarsızlık gördüm.'ARAÇ İÇİNDE ÇIPLAK BULUNAN ÇİFT,İLERİDE TERKEDİLMİŞ ÇİFTİN ARACI,bu mağdurlar 2 araçlamı gelmişler burası muamma.
uçkur çetesi . fantazide son nokta.
Çok tuhaf bir haber, insanın inanası gelmiyor,,2010 dan beri süregelen bir şeymiş, gerçekten tuhaf.
Swinger fantezisi Mağdurları moda olmaya başladı ülkemiz de Swinger Fantezileri
Su söyle bi açıklık getirelim Tenha yere biri içinde bir kadın varsa Bizim ülkemizde niye Araçı götürür? Örnek Adana Seyhan nehri Menekşe köyü Gidin Bakın Millet Araçların içinde ne yapıyor Uyusturucu madde alkol alıp araçın içinde çinsel iliskiye giriyor Bunu bilmiyenmi var yok Bu Türkiyenin her sehrinde her belirli kısmında olan sey bunlarda bunun farkında olan serefsizler alkol ve uyusturucunun etkisinde olan kekleri avlamıslar
böyle bir haberi ilk kez duydum doğruysa eğer çok vahim insanlar tamamen sapkınlık yolında allah gerekeni ahirette verir inşallah çünkü bunlara burda ceza vermezler
hepsini assinlar
Giresun
İDAM GELMEDİKÇE KİMSE AH VAH DEMESİN AKP DERHAL BU KONUYA ÇÖZÜM BULSUN BİRBİRİNİ.......N....NE VAY HALİMİZE
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