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Karadeniz klasiği! Caminin içinden yol geçirdiler

YAŞAM HABERLERİ | 24.01.2018 14:21 | Son Güncelleme 23 dakika önce

Rize’nin Derepazarı ilçesi Esentepe köyünde arazi yetersizliği nedeniyle cami ve bitişiğindeki kurs binası, köy yolu üzerine inşa edildi. Bölge sakinleri, araçlarıyla cami ve kurs binasının altından geçerek köylerine ulaşımı sağlıyor.

Karadeniz'in eğimli ve zor coğrafyasında insanların yapılaşmaya karşı bulduğu sıra dışı çözümlere bir yenisi daha eklendi. Derepazarı ilçesi Esentepe köyünde cami ve kurs binası yapımı için çalışma başlatıldı. Köyde yeterli arazi bulunamayınca kurs binasının ve caminin bir bölümünün yolun üzerine inşa edilmesine karar verildi. Beton direkler üzerine 4 katlı kurs binası ile caminin avlusu, yolun üzerine inşa edildi.

Kurs binası inşaatı yıllar önce tamamlanırken cami inşaatı ise 2 yıl önce bitirildi. Cami ve kurs binası, altından araçların geçebilmesi için yoldan 5 metre yüksekte yapıldı.

Giresun Adası`nın sırrı

Esentepe Köyü Cami imamı Orhan Büyük, arazinin dar olması nedeniyle inşaatların yolüzerine yapıldığını belirterek, "Bu yolu enteresan bulanlar gelip fotoğraf çektiriyor. Görenler şaşırıyor" dedi. (DHA)

Odun taşımada son nokta!
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Anahtar Kelimeler:
Rize cami köy yolu esentepe derepazarı

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
super olmuş akıllıca
nası yani arazi bitti ne demek yani ir hayırsever vatandaştamı yok toprağını bagışlayacak cami için
fotoğraftan da belli olduğu üzere gerçekten arazi yetersizliği var
Bu köyün ilk öğretim okulu hizmet veriyor mu yoksa taşımacılı eğitim mi yapıyorlar?? Egitim önemli tabiki de öncelik hangisindedir??
Mantıklı
O ne ki 6500 nüfusu olan yere 3500 kişilik cami yapmaya çalışılan yer var.Çocuk ve kadınları düş 2500 kişi ancak var camiye gidecek.Onlarda giderse tabii.Çoğu cumadan cumaya.İçi dolmayan cami yapmak israftıır.İsraf haramdır.Cami ibadet edecek insan varsa kıymetlidir.Kullanılmasa da yapınca sevaba girilen şey islam öncesi putlardır,camiler değil.Boş kalacak camii yaparak cennete gidilmez.Okul yap hastahane yap aç açık insanlara ver.Cami yeterince yapılır.Fazla fazla değil.
Gayet güzel .Enteresan olmuş. Rize'ye yolum düşerse sırf bu camiyi görmeye gideceğim.
Allah korusun biri direklerden birine çarpar falan bence tehlikeli olmuş ya bide beton direkler yıllar geçtikçe deforme olacak iklim şartlarından. Tehlikeli ama zekice ..
Ne yani Rizede Birçok yerde var bu tarz yapılar.. Arazi Zorlukları yüzünden Kime ne zararı var ki
cami daha küçük olabilirdi aslında köy yerinde ne gerek var bina dikmeye kuran kursuymuş köyün güzelim görüntüsünüde bozmuşlar saçmalık
İşte karadenizimin güzel insanları! Devlete,millete bayrağa nasıl hainlik yaparım diye değil ,Sorunların karşısında pratik çözümü nasıl bulurum diye kafa yorar. :=))
Camiinin ismini kalıcı olması için Esentepe Yolgeçen Camii olsun ismine münhasır bi camii olur...
DEĞERLENDİRMEK ÖNEMLİ,ANKARA KOCATEPE CAMİ DE ÖYLE DEĞİLMİ?
karadenizli yapar
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