Karadeniz sahil yolunda kaza: 6 yaralı

Karadeniz Sahil yolu Giresun-Ordu istikametinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Giresun merkez Hacı Hüseyin Mahallesi mevki Karadeniz Sahil yolu üzerinde buluna viyadükte Ordu istikametine ilerleyen Ramazan Coşar yönetiminde ki 34 GA 8798 önünde ki Tırı geçti. Coşar yönetimin deki otomobil ile aynı şeride giren Selattin Ş. yönetimde ki 28 AP 994 plakalı otomobil de Tırı geçmek isterken kaza meydana geldi. Bariyerlere çarparak durabilen iki araçta bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslar ile çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza sonrası Karadeniz Sahil yolu araçlar kaldırılana kadar kontrollü olarak tek şeritten verildi. Daha sonra kaldırılan araçlardan sonra trafik normale döndü. Kazada yaralananların durumun iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'
Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı
Şehit haberinin ardından Afrin'de flaş gelişme
NATO'dan flaş açıklama: Türkiye'yi destekliyoruz
Büyük kriz kapıda! İki ülkeyi karşı karşıya getiren suikast
Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek
TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı
Kocaeli'de öfkeli şahıs dehşeti! Parkta görüntülerini çektiği çocuklara saldırdı
Babanın yüreği karara dayanmadı!
Tarihe tanıklık edin! İşte siyah-beyaz İstanbul
Fenomen hemşire dünyanın dilinde! Öyle pozlar yayınladı ki...
Instagram'da büyük değişiklik: Bugün girenler şaşkın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum