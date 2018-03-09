Karadeniz sahilini mesken tutan şantaj çetesi çökertildi

Karadeniz sahil şeridini mesken tutan şantaj çetesini jandarma ekipleri çökertti.

Çete, 2010 yılından buyana Karadeniz sahil şeridinde gece saat 12’den sonra sahil kenarı ve tenha yerlerde bir araya gelen çiftleri takip ederek yüzleri maskeli, elleri silahlı şekilde tehdit yoluyla cinsel ilişkiye zorlayıp bu anları ise kameraya kaydediyorlardı. Çete üyeleri daha sonra ise çiftlerden ellerindeki görüntü karşılığında 25’er bin lira para istiyordu. 3 kişi oldukları belirlenen çetenin 2 üyesi daha önce aynı suçtan yakalanarak ceza evine gönderilirken, son üyesi ise geçtiğimiz günlerde son işinde yakayı ele verdi.

Son işinde yakalandı

Çetenin dışarda kalan üyesinin mesken tuttuğu sahil şeridindeki son oyununda jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Keşap ilçesine bağlı Uluburun plajında araç içerisinde oturan bir çifti eli silahlı ve maskeli bir şahıs gasp etti. Gasp ettiği çiftin ellerini kelepçeleyen şahıs aracı tenha bir yere çekerek burada çiftin kelepçesini çözdü ve silah zoruyla cinsel ilişkiye zorladı. Bu anları ise çiftten gasp ettiği cep telefonu ile kaydetti. Olayın hemen ardından şahıs kaçarak uzaklaştı. Olayın olduğu sıralarda ise bölgede devriye atan jandarma ekipleri araç içinde çırılçıplak şekilde duran çifti görerek yanlarına gittiğinde olay ortaya çıktı.

Çiftin şikayeti ve olay yerinde alınan ilk ifadesi ile harekete geçen jandarma ekipleri aynı bölgeden 2 kilometre uzakta tenha bir yerde terk edilmiş olan çiftin aracına buldu. Araçta ve aracın yakınlarında arama yapan ekipler kısa süre tenha bir köşede gizlenmiş bir aracı tespit ederek aracın bulunduğu alana gittiğinde araç içinde bulunan 42 yaşındaki Ş.A’yı olayın şüphelisi olarak gözaltına aldı.