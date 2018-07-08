Karadeniz’de ‘Ağasar’ modası

Osman ŞİŞKO- Emre KOLTUK/ŞALPAZARI (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Şalpazarı ilçesinde yaşayan kadınların günlük hayatta giydikleri, 'Ağasar' adı verilen 500 yıllık kıyafet geleneği, günümüzde de yaşatılıyor. İlçede bir atölyede dikilen rengarenk elbiseler, Türkiye ve dünyanın dört bir yanıdan sipariş ediliyor.

Kente 75 kilometre uzaklıkta bulunan yaklaşık 12 bin nüfuslu Şalpazarı ilçesinde 10 ve 11'inci yüzyıllarda Oğuz Türkleri'nin 24 kolundan biri olarak Anadolu'ya gelip yerleşen Çepniler'de kadınlar, o günden bugüne kendilerine özgü yöresel kıyafetlerini giymeye devam ediyor. 'Ağasar' olarak da bilinen yörede yaşayan Çepni kadınları ve kız çocukları, gerek günlük yaşantılarında, gerekse yayla şenlikleri başta olmak üzere, düğün, bayram gibi törenlerde kullandığı yöresel motif işlemeli rengârenk giysilerle kültürlerini yüzyıllardır yaşatıyor. Yörede kendine has renk ve tasarımları ile dikkat çeken elbiseler, son yıllarda bölgede moda haline geldi. İlçede yaşayan kadınların günlük hayatta giydikleri, ancak daha çok halkoyunlarında kullanılan ve 'Ağasar' adı verilen kıyafetler, kendine has tasarımı ve renkleriyle ilgi çekiyor.