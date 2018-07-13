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Karadeniz'de terörist avı sürüyor; JÖPER timleri devrede

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 13:35 | Son Güncelleme

GİRESUN'un Güce ilçesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan ve 1 askerin şehit olduğu çatışmanın ardından bölgede başlatılan hava destekli operasyonlar sürüyor.

Karadeniz'de terörist avı sürüyor; JÖPER timleri devrede

Fatih TURAN/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN'un Güce ilçesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan ve 1 askerin şehit olduğu çatışmanın ardından bölgede başlatılan hava destekli operasyonlar sürüyor. Bölgede, Jandarma Özel Hareket ekiplerinin yanı sıra Jandarma'nın en seçkin askerlerinden oluşan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timleri de sahaya inerek ormanlık alanda dağ- taş demeden iz sürüp teröristleri aramaya başladı.
Güce ilçesine bağlı Körükbelen yaylasında Uzman Çavuş Ali Cevizci'nin şehit olduğu çatışmanın ardından ormanlık alanda izlerini kaybettiren PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede yürütülen geniş çaplı operasyonlar devam ediyor. Trabzon'un Maçka ilçesinde geçen yıl 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in şehit olduğu saldırının ardından kaçan PKK'lı teröristleri yakalamak için başlatılan operasyonlar kapsamında ilçeye gelen Jandarma'nın en seçkin birliğinden oluşan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timleri bu kez Giresun'a gelerek araziye indi, şehit Uzman Çavuş Cevizci'nin katilleri bulmak için yürütülen çalışmalara destek verdi.
Özel ekiplerin yanı sıra bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ve jandarmanın özel harekat timleri de dağlık ve ormanlık alanda kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için zor şartlarda araziyi karış karış tarayarak arayışlarını sürdürüyor.
HAVA HAREKÂTINA SİS ENGELİ
Bu arada bölgede birçok yaylaya zırhlı araç konuşlandırılırken, güvenlik güçleri de ormanda arazide oluşturulan timler aracılığıyla arama- tarama faaliyeti yürüttü. İnsansız hava araçlarının da kullanıldığı operasyona, bölgeye sevk edilen taarruz helikopterleri ATAK ve Kobra'lar da havadan destek verdi.
Bölgede dün başlayan ve bugün de etkisini sürdüren yoğun sis deneniyle görüş açısı düşünce, hava harekâtına ara verildi. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından hava desteğinin süreceği belirtildi.
VATANDAŞLAR UYARILDI
Öte yandan zırhlı araçların konuşlandırıldığı birçok yayla geçiş güzergâhında ekipler kontrollerini sürdürürken, bölgede yaşayan vatandaşlara da özelle ormanlık alanda bulunmamaları konusunda uyarılar tekrarlandı. Yetkililer, bölgede fındık hasadı dönemi başlamasıyla köylerine dönüşe geçen vatandaşlara da terk edecekleri yayla evlerinde erzak ve yiyecek bırakmamaları konusundaki uyarılarını yineledi.

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Karadeniz'de terörist avı sürüyor; JÖPER timleri devredeKaradeniz'de terörist avı sürüyor; JÖPER timleri devredeKaradeniz'de terörist avı sürüyor; JÖPER timleri devredeKaradeniz'de terörist avı sürüyor; JÖPER timleri devrede

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