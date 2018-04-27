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Karadeniz'in ilk uluslararası müzik festivali

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 12:09 | Son Güncelleme

 SAMSUN'da Canik Belediyesi tarafından düzenlenen ve Karadeniz Bölgesi'nde ilk olma özelliği taşıyan Uluslararası Müzik Festivali ilgi görüyor.

Karadeniz'in ilk uluslararası müzik festivali

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da Canik Belediyesi tarafından düzenlenen ve Karadeniz Bölgesi'nde ilk olma özelliği taşıyan Uluslararası Müzik Festivali ilgi görüyor. Festivale, yerli ve yabancı 20 müzik topluluğundan yaklaşık 548 sanatçının katıldığı belirtildi.
Samsun'da 25-29 Nisan tarihleri arasında Canik Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali, Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Festivalde, Samsun İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi Çok Sesli Korosu ile TRT İstanbul Radyosu Çok Sesli Gençlik Korosu'nun seslendirdiği eserler izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Karadeniz Bölgesi'nin ilk uluslararası müzik festivalinde, Polonyalı piyanist Robert Adamczak tarafından piyano dinletisi gerçekleştirildi, Samsun İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi Orkestrası ve Cengiz Özkan sanheye çıktı.
Müziğin evrensen bir dil olduğunu belirten Canik Belediye Başkanı Osman Genç, "Sadece kendi ilçemizin değil, Türkiye’nin bütün illerinden buraya katılan, aynı zamanda dünyanın 3 ülkesinden de 20 ayrı grubun katıldığı bir festivali gerçekleştiriyoruz. Katılım 548 sanatçımız ile birlikte oluyor. Bu Karadeniz’de ilk, Türkiye’de üçüncü fakat ülkeler arasında katılım olarak ve çeşitlilik açısından ilk olduğunu ifade ediyorlar. Müzik evrensel bir dildir. Bir mesaj vermek istiyorsanız müzik aracılığıyla dünyanın her yerine ulaştırabilirsiniz. Anadolu topraklarından çıkmış müzik ve sanatı dünyaya taşımak hepimizin görevi. Bu festival ile birlikte şehrimizin kültürel dönüşümünün nasıl gerçekleştiğini bir kez daha ortaya koyuyoruz" dedi.

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Karadeniz'in ilk uluslararası müzik festivaliKaradeniz'in ilk uluslararası müzik festivaliKaradeniz'in ilk uluslararası müzik festivali

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