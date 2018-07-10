Karagümrük'te yangın

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA) FATİH Karagümrük'te 3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı.
Yangın, Prof. Naci Şensoy Caddesi'nde öğlen saatlerinde çıktı. 3 katlı bir apartmanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören çevredekiler İtfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri daireyi saran yangını kısa sürede söndürürken, içeride kimsenin olmadığı öğrenildi. Mahalle sakinleri, çevrede yaşayan evsizlerin boş binaya sık sık girdiklerini ve yangını onların çıkarmış olabileceklerini belirtti. Polis yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.
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