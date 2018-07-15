HABER

Karakol Komutanı, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2018 15:33 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, Tuzla Jandarma Karakol Komutanı olarak görev yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Şuayip Türken (41), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Karakol Komutanı, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, Tuzla Jandarma Karakol Komutanı olarak görev yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Şuayip Türken (41), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Ayvalık ilçesinde Tuzla Jandarma Karakol Komutanı olarak görev yapan 2 çocuk babası Astsubay Kıdemli Başçavuş Şuayip Türken, önceki sabah gece nöbetinin ardından gittiği ilçedeki evinde fenalaştı. Eşi Berna Türken’in çağırdığı sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Şuayip Türken, ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da İzmir’deki Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Türken, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
Ayvalık'ta yaklaşık bir yıldan bu yana görev yapan Kıdemli Başçavuş Şuayip Türken, başta insan kaçakçılığı olmak üzere yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı gibi olaylara karşı elde ettiği başarıların yanı sıra Tuzla mevkiindeki asayiş olaylarının azalmasını sağlamasıyla tanınıyordu.
Şuayip Türken'in cenazesinin, yarın memleketi Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERHalil Sezai halk plajındaHalil Sezai halk plajında
Kayıp Evrim için ekinler biçiliyorKayıp Evrim için ekinler biçiliyor
3 kardeş, düğüne giderken kazada yaşamını yitirdi3 kardeş, düğüne giderken kazada yaşamını yitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Ezgi Mola'dan Mustafa Ceceli ve İntizar gündemi sert tepki

Ezgi Mola'dan Mustafa Ceceli ve İntizar gündemi sert tepki

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan 15 Temmuz'u yazdı: Sela okunmasını biz istedik

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan 15 Temmuz'u yazdı: Sela okunmasını biz istedik

Eski AK Parti Milletvekili Prof. Fatma Seniha Nükhet Hotar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne atandı

Eski AK Parti Milletvekili Prof. Fatma Seniha Nükhet Hotar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne atandı

Adnan Oktar'ın adamlarından liseli kızlar için şeytani plan!

Adnan Oktar'ın adamlarından liseli kızlar için şeytani plan!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rize'de büyük korku yaratan hortum! Böyle yakalandılar

Rize'de büyük korku yaratan hortum! Böyle yakalandılar

İstanbul Şişli’de gece yarısı korku dolu anlar! Çatıya çıkıp...

İstanbul Şişli’de gece yarısı korku dolu anlar! Çatıya çıkıp...

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

İstanbul Beyoğlu'nda korkunç olay! Odadan kötü koku gelmesi üzerine...

İstanbul Beyoğlu'nda korkunç olay! Odadan kötü koku gelmesi üzerine...

Muğla'nın Datça ilçesinde feci kaza! Ölüler var

Muğla'nın Datça ilçesinde feci kaza! Ölüler var

Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler

Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.