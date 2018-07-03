Karakol komutanı silahın ateş alması sonucu yaşamını yitirdi

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesi Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol (31), makam odasında kendisine ait silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Karakol komutanının ölümünün intihar ya da kazaen olma ihtimali ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay bugün akşam saatlerinde Erzincan'a 70 kilometre uzaklıktaki Refahiye ilçesi Gümüşakar Karakolu'nda meydana geldi. Ankara Beypazarı nüfusuna kayıtlı ve bekar olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol, makam odasında kendi silahından çıkan kurşunun kalbine isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, geçen yıl göreve başlayan Bol'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın intihar ya da kazaen mi olduğu yapılan soruşturma sonrası belirlenecek. Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı olayla ilgili idari tahkikat başlattı.
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