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Karakol yakınındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2018 18:15 | Son Güncelleme

KARS Kazımpaşa Polis Merkezi Amirliği yakınında bulunan şüpheli çanta, ekipleri harekete geçirdi.

Karakol yakınındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Bedir ALTUNOK/ KARS,(DHA)- KARS Kazımpaşa Polis Merkezi Amirliği yakınında bulunan şüpheli çanta, ekipleri harekete geçirdi. Kontrollü şekile patlayılan çanta içerisinden bez parçaları ve ilk yardım malzemeleri çıktı.
Ortakapı Mahallesi Kazımpaşa Polis Merkezi Amirliği yakınlarında bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Duvar kenarına bırakılan çanta Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin dikkati üzerine farkedildi. Ekipler araç ve yaya trafiğine kapattığı cadde üzerinde şerit çekerek geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanı çantayı kontrol ederek fünye yerleştirdi. Ekiplerin ve vatandaşların çantadan uzaklaşması sonrasında çanta fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Çanta içerisinden bez parçaları ve ilk yardım malzemeleri çıktı. Polis ekiplerince kontrol edilen malzemeler sonrasında cadde araç ve yaya trafiğine açıldı.

FOTOĞRAFLI

Karakol yakınındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldıKarakol yakınındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldıKarakol yakınındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldıKarakol yakınındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

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