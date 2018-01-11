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Karakoldan böyle kaçtı

YAŞAM HABERLERİ | 11.01.2018 15:00 | Son Güncelleme 27 dakika önce

Erzurum’un İspir İlçesi Göçbağlar köyünde büyükbaş hayan hırsızlığı şüphesi ile yakalanan ve gözaltına alınan Olcay A. (27) karakolun nezaretindeki demir parmaklıkları eğerek kaçtı. Kaçış anı karakolun güvenlik kameraları tarafından kaydedilen Olcay A. kayınpederinin evinde saklandığı buzdolabın arkasında yakalandı.

Geçen 20 Aralık günü Göçbağlar köyünde Mustafa ve İmdat Alkan kardeşlere ait ahırdan çaldıkları büyükbaş hayvanları minibüse yükleyerek kaçan 4 kişi, kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Olcay A., 21 Aralık günü ilçe jandarma karakolunun nezarethanesinin demir parmaklıklarını eğerek kimseye görünmeden kaçtı.

Olcay A.’nın filmleri aratmayan kaçış anını güvenlik kameraları saniye saniye kaydedildi. Kaçan şüphelinin peşine düşen jandarma ve emniyet güçleri gece- gündüz Olcay A.'yı aradı. Madenköprübaşı Mahallesi yakınlarında bir barakada sabahlayan Olcay A., otostop yaparak Şenkaya ilçesindeki kayınpederinin evine gitti.

JANDARMA SOSYAL MEDYADAN DA İZ SÜRDÜ

Jandarmanın sosyal medya üzerinden Olcay A.'nın izini süren güvenlik güçleri dün eve operasyon düzenledi. Evde arama yapan jandarma ekipleri şüpheliyi buzdolabının arkasında kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Olcay A. ile birlikte gözaltına alınan 3 kişi tutuklanırken, Olcay A.'nın savcılıktaki işlemleri sürüyor.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum karakol firar hırsızlık

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
POLİSLERİN DE MAŞALAHI VARMIŞ, NASIL KAÇABİLİYOR ULAN KARAKOLUN NEZARETİNDEN BU ADAM, O KAMERALAR O PERSONEL NEYİ BEKLİYO ORDA, KENDİ KIÇINI KORUYAMAZ Kİ BU POLİS MİLLETİ KORUSUN MK.
Adam katil olsaydı ve öldüreceği daha insanlar olsaydı onlari bulup göz göre göre öldürecekti.. allahtan allahtan adam sadece büyukbaş hırsızıymış..
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