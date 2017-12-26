Karaköy'de patlama sonrası yangın (6)

Ersan SAN - Özgür EREN/ İSTANBUL, (DHA) Karaköy'de bir binada ilk belirlemelere göre doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı. Yanan binaya çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
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