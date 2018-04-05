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Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 14:49 | Son Güncelleme

Karaman'da yolda yürürken yediği dürümün nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybeden 30 yaşındaki Sait Doğan son yolculuğuna uğurlandı.

Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!

Bir çocuk babası olduğu öğrenilen Sait Doğan (30), şehrin en işlek caddesinde yürürken yediği dürümün bir anda nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı. Bir vatandaştan sırtına vurması için yardım isteyen Sait Doğan, olay yerine çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye gelen Sait Doğan'ın nefes borusundan ciğerlerine kadar giden dürüm parçaları doktorlar tarafından çıkarıldı.

Daha sonra yoğun bakıma alınan Sait Doğan, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Kesin ölüm sebebi otopsiden sonra belirlenecek olan Sait Doğan'ın Musalla Meydanı'nda öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Doğan’ın yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Sait Doğan, Hamidiye Mahallesi'ndeki Şehir Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi. (İHA)

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Karaman dürüm yerken öldü durum

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
insanoğlu makineleşti oturarak yemek yemeye vakit yok
işte ilk yardımın önemi. İlk yardımdan anlayan bir kişi olsaydı müdahalesini yapardı gencin hayatı kurtulurdu. Okullardaki eğitim sistemi komple değişmeli ve ilk yardım dersi verilerek herkes bilinçlendirilmeli.
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