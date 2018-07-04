Karaman'da korkunç olay! Kardeşini dövdü, babasını öldürdü

Olay, saat 22.00 sıralarında Sümer Mahallesi 1309 Sokak'ta meydana geldi. A.K., gündüz saatlerinde 12-13 yaşlarındaki kardeşi Ö.F.K.'yi dövüp, sandalyeyle başına vurarak yaraladı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Ö.F.K., müdahalenin ardından tekrar eve götürüldü. Akşam eve geldiğinde olayı öğrenen belediye işçisi baba Fatih Kavas, A.K.'ye, 'Neyi paylaşamıyorsunuz, neden dövdün çocuğu?' diyerek tepki gösterdi. A.K., bu kez de mutfaktan kaptığı bıçağı babasının kalbine sapladı. Aile fertlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fatih Kavas ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SEDYE ÜZERİNDE KALP MASAJI
Acil servisteki müdahalenin ardından Fatih Kavas ameliyathaneye alındı. Bu sırada kalbi duran Kavas'a, sağlık memuru Kazım Hamurcu sedyenin üzerine çıkarak kalp masajı yaptı. Ameliyathanede 3 saat müdahale edilen Fatih Kavas, kurtarılamadı.
Hastanede gözyaşlarını tutamayan oğlu Ö.F.K. ise yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.
GÖZALTINA ALINDI
Kaçan A.K. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Fatih Kavas kurtarılamadı.
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