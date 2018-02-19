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Karaman'daki korkunç kaza kamerada! Önce adama çarptı ardından bahçeye uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2018 21:31 | Son Güncelleme

Karaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce kaldırımda bekleyen adama ardından büfe önündeki üniversite öğrencisine çarptı. Feci kaza kameralara saniye saniye yansırken, aracın altında kalan talihsiz adam hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Burak Y. (19) yönetimindeki 70 ED 543 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırımdaki Ali Rıza Kuku’ya (42) daha sonra da büfe önünde bekleyen ve üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Meltem A’ya (20) çarptı. Hafif ticari aracın çarptığı Ali Rıza Kuku, bahçeye uçan aracın altında kaldı. İtfaiye ekipleri ile sağlık görevlilerin yardımıyla aracın altından çıkarılan Kuku, kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Hafif yaralanan araç sürücüsü Burak Y. ile Meltem A. ise aynı hastanede tedavi altına alındı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından araç kaza mahallinden çekilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, kazanın meydana geldiği büfeye üniversite öğrencilerinin sıklıkla gittiği öğrenilirken, akşam saatinde az sayıda öğrencinin bulunması ise faciayı önledi.

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Anahtar Kelimeler:
Karaman Kaza Ali Rıza Kuku

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ÖLÜMÜN NE ZAMAN GELECEĞİ BELLİ OLMAZ ALLAH BİZLERE İMANLI GİTMEY NASİP ETSİ ????????
ehliyet almak çok kolay tamamen cinayet sürücü katil acemiligi adamın hayıtını sonlandırdı
Direksiyon mahallinde araç kullanmanın dışında her şeyi yaparsan direksiyon hakimiyetini kaybetmen hiç te şaşırtıcı olmaz.Direksiyon hakimiyeti öyle kolay kolay kaybedilmez.Ancak yanında oturan kişinin seni kenara ittirip direksiyonu kırması falan gerek.
adam resmen ölüme gitmiş merdivenden yukarı çıkmış sanki gel bana bir gibi.Allah ölümünde hayırlısını nasip etsin(amin)
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