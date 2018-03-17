Karaman'da 2 torbacı tutuklandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da narkotik polisi sokaklarda uyuşturucu sattığı ileri sürülen 3 kişiyi gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.
Karaman Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri, sokaklarda uyuşturucu madde sattıkları iddia edilen H.N., C.N. ve K.N.'yi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin evlerine dün sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.N. ve C.N. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.N. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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