Karaman'da 8 öğrenci cıva zehirlenmesi şüphesiyle Ankara'ya sevk edildi (1)

Olay, 23 Nisan'da İbrahim Bey Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulda düzenlenen 23 Nisan etkinlikleri sırasında 3 öğrenci depo olarak kullanılan kısımda buldukları 3 kutu cıvayla oynamaya başladı. Çocuklar, bir süre sonra cıva dolu kutuları yanlarına alarak okuldan ayrıldı. Çocukların 2 kutu cıvayı yolda giderken çöpe attığı, öğrencilerden birinin bir kutuyu önce evine daha sonra annesiyle birlikte misafirle gittiği eve götürdüğü tespit edildi. Öğrenci velileri, cıvayı ellerinde gördüğü çocukları hemen hastaneye götürdü. Cıvaya temas eden 8 çocuk hastanede gözlem altına alındı. Çocuklar buradaki tedavilerinin ardından Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde çocukların kan değerlerinin yüksek olduğu ve cıvadan zehirlendikleri tespit edildi.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da okulda buldukları cıvayla temas eden 8 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle Ankara'ya sevk edildi. Adana'dan gelen AFAD ekipleri, özel kıyafetleriyle okulda ve çocukların evlerinde inceleme yaptı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından Adana'da bulunan AFAD'a bağlı Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) müdahale ekibi Karaman'a geldi. Özel kıyafelerlerini giyen ekip dedektörler ile okulda ve çocukların evlerinde incemele yaptı. Ekipler cıvaların bulunduğu eve girişleri yasakladı. Cıvanın temas ettiği eşyalar ise imha edilmek üzere poşetlere konuldu.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Yaşanan olay sonrası Karaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda 23 Nisan 2018 tarihinde İlimiz Merkez İbrahim Bey İlkokulu'nda kullanılmayan eski binadan malzeme alınması sırasında 3 öğrencinin de haricen girerek, içlerinde cıva maddesi bulunduğu sonradan anlaşılan 3 adet kutuyu aldıkları ve kutulardan birini açarak bir süre okul bahçesinde oynadıktan sonra kutuları alarak okuldan ayrıldıkları anlaşılmıştır. Öğrencilerden ikisi yanlarında bulunan 2 kutuyu eve giderken çöp konteynerine attıklarını ifade etmiş ve daha sonra bu iki kutu AFAD ekiplerince bulunmuştur.