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Karaman’da çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2018 02:08 | Son Güncelleme

Karaman’da bir evin yatak odasındaki karyolanın tutuşması sonucu çıkan yangında bir kişi, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.Olay, gece saat 23.30 sıralarında Yeni Mahalle Mut Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi.

Karaman’da çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı

Karaman’da bir evin yatak odasındaki karyolanın tutuşması sonucu çıkan yangında bir kişi, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Olay, gece saat 23.30 sıralarında Yeni Mahalle Mut Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, akşam evine gelen Seyit S. (30), uyumak için yatak odasındaki karyolaya yattı. Seyit S.’nin uykuya dalmasından kısa bir süre sonra yattığı karyola henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak yanmaya başladı. Biranda alevlerin ortasında kalan Seyit S., kendi çabasıyla evden dışarı çıkarak canını son anda kurtardı. Evin yandığını gören vatandaşlar ise durumu hemen itfaiye ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale ederek büyümeden söndürürken, dumandan etkilenen ev sahibi Seyit S., ise çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
İtfaiye, yaptığı ön incelemede yangının sigaradan dolayı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde dururken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman’da çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı

Karaman’da çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı

Karaman’da çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı

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