HABER

Karaman’da durdurulan otomobilde tarihi eser ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 01:06 | Son Güncelleme

Karaman’da jandarma ekibinin şüphe üzerine durdurarak araman yaptığı otomobilde tarihi esre ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çavuşpınar köyü yakınlarında devriye görevi yapmakta olan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine 06 plakalı bir otomobili durdurdu.

Karaman’da durdurulan otomobilde tarihi eser ele geçirildi

Karaman’da jandarma ekibinin şüphe üzerine durdurarak araman yaptığı otomobilde tarihi esre ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çavuşpınar köyü yakınlarında devriye görevi yapmakta olan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine 06 plakalı bir otomobili durdurdu. Otomobilin içinde ve bagajında arama yapan ekipler, kültür varlığı olduğu değerlendirilen 11 parça tarihi eser buldu. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, araçta bulunan B.U, (36), A.K (45), A.Ö (36) ve Z.K (57), gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Yakalanan tarihi eserlerin gerçek veya sahte olup olmadığı müze müdürlüğü görevlilerinin yapacakları incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

Çok sayıda TSK personeline operasyon!Çok sayıda TSK personeline operasyon!
Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler!Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler!
Çin'den dünyaya gözdağı! Uydudan görüntülendiÇin'den dünyaya gözdağı! Uydudan görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

Menbic'ten şok fotoğraflar! Teröristler şehirde kimlik kontrolü yapıyor

Menbic'ten şok fotoğraflar! Teröristler şehirde kimlik kontrolü yapıyor

Rusya'dan flaş açıklama: Kürtler olmadan Suriye krizinin çözümü imkansız

Rusya'dan flaş açıklama: Kürtler olmadan Suriye krizinin çözümü imkansız

İntihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsü! Caner Toygar neden intihar etti?

İntihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsü! Caner Toygar neden intihar etti?

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

ABD Başkanı Trump'tan flaş açıklama: Suriye'den çekileceğiz

ABD Başkanı Trump'tan flaş açıklama: Suriye'den çekileceğiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gece yarısı korkunç kaza! Minibüs alev aldı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Gece yarısı korkunç kaza! Minibüs alev aldı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Fuhuş yaparken yakalandılar!

Fuhuş yaparken yakalandılar!

Başörtüsünü makineye kaptıran kadın hayatını kaybetti

Başörtüsünü makineye kaptıran kadın hayatını kaybetti

Burası Ege! Spil Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

Burası Ege! Spil Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

Sırrı ayaklarında

Sırrı ayaklarında

Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!

Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.