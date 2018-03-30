Karaman’da durdurulan otomobilde tarihi eser ele geçirildi

Karaman’da jandarma ekibinin şüphe üzerine durdurarak araman yaptığı otomobilde tarihi esre ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çavuşpınar köyü yakınlarında devriye görevi yapmakta olan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine 06 plakalı bir otomobili durdurdu. Otomobilin içinde ve bagajında arama yapan ekipler, kültür varlığı olduğu değerlendirilen 11 parça tarihi eser buldu. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, araçta bulunan B.U, (36), A.K (45), A.Ö (36) ve Z.K (57), gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Yakalanan tarihi eserlerin gerçek veya sahte olup olmadığı müze müdürlüğü görevlilerinin yapacakları incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.
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