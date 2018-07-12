Karaman'da FETÖ'nün 'gaybubet evleri sorumlusu' tutuklandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN'da, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'nden sorumlu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmet C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte firari FETÖ mensuplarını gizlediği, kaçmalarına yardım ettiği ve örgütün 'gaybubet evleri'ni ayarlayıp, koordine ettiği iddiasıyla Ahmet C.'yi dün yakalayıp, gözaltına aldı. Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulanan Ahmet C., bugün adliyeye sevk edildi. Ahmet C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Muharrem İnce 24 Haziran'dan sonra ilk kez Habertürk canlı yayınında!
Binali Yıldırım'ın makam aracının plakası değiştirildi
Adnan Oktar'ın sağ kolu Tarkan Yavaş'ın şantaj kasetleriyle birlikte İsrail'e kaçtığı iddia edildi
Yunanistan'ın başkenti Atina'da Elefterios Venizelos Havalimanı'na bomba ihbarı!
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…
Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…
Güpegündüz cinayet anı kamerada
KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?
MİT paketledi! İki FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi
Erdoğan'dan yeni kabine ile ilgili çarpıcı yorumlar!
Siz bir de onu zeytin toplarken görün
15 yaşındaki kız bir anda komaya girdi! Ailesi nedenini öğrenince şok geçirdi
Sivrisineklerden kurtulmak mümkün mü? Her gece böyle kan emiyorlar
Galaxy S9 fiyatında büyük indirim!
Okuyucu Yorumları 0 yorum