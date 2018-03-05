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Karaman’da FETÖ’nün mahrem kadın imamları tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 21:15 | Son Güncelleme

Karaman’da FETÖ/PDY’nin emniyetin mahrem kadın yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kadın tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY’nin emniyetin mahrem kadın imamları olduğu ileri sürülen F.B, Y.A.

Karaman’da FETÖ/PDY’nin emniyetin mahrem kadın yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kadın tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY’nin emniyetin mahrem kadın imamları olduğu ileri sürülen F.B, Y.A. ve F.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Karaman’daki zanlıların adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 3 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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