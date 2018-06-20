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Karaman'da iki köpeğe şiddet iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2018 18:37 | Son Güncelleme

KARAMAN'da aracın çarpması sonucu yaralı halde bulunan köpek ile kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sopayla dövülerek çenesinde ve dişlerinde kırıklar oluşan başka bir köpek tedaviye alındı.

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN'da aracın çarpması sonucu yaralı halde bulunan köpek ile kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sopayla dövülerek çenesinde ve dişlerinde kırıklar oluşan başka bir köpek tedaviye alındı. Ermenek ilçesinden aracıyla Çamlıca köyüne giden Halis Kalaycı (50), yol kenarında yaralı halde yerde yatan bir köpeği fark etti. Kalaycı, yaralı köpeği aracına alarak veterinere götürdü. Bacağında kırıklar belirlenen köpeğe ilk müdahaleyi yapan Veteriner Mehmet Fatih Gökhan, köpeğin daha kapsamlı tedavisi için hayvan hastanesine götürülmesini istedi. Halis Kayacı da, yolda bulduğu yaralı köpeğin hayvan hastanesine götürülmesi için yetkililerden yardım istediğini belirtti. KÖPEĞİN SOPAYLA DÖVÜLDÜĞÜ İDDİASI Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe köyünde oturan Mehmet Çağrı Orhan (30) da bahçesinde beslediği köpeği yaralı halde bulup Ermenek ilçesinde veterinere getirdi. Köpeğinin kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından sopayla dövüldüğünü ileri süren Orhan, ''Köpeğimi yarala halde bulup, veterinere getirdim. Çenesi ve dişlerinde kırıklar var. Hayvanlara şiddet artık son bulsun. İnsanlık bu değil. İnsanların yapmış olduğu bu eziyete artık son dememiz lazım. Bu hayvanların ağzı var, dili yok. Şüphelilerin bulunması içinde gerekli yerlere şikayette bulundum'' dedi. İki köpeğin veteriner kliniğinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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