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Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 00:56 | Son Güncelleme

KARAMAN’da, tali yoldan ana yola çıkan otomobile başka otomobilin çarpması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN’da, tali yoldan ana yola çıkan otomobile başka otomobilin çarpması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Karaman-Mut Karayolu’nun 4’üncü kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Mersin istikametinden gelen Hollanda plakalı, içerisinde gurbetçilerin bulunduğu Bilal Üstünel (29) yönetimindeki otomobil, tali yoldan ana yola çıkan Mehmet Aksoy (27) yönetimindeki 70 AP 315 plakalı otomobile çarptı. Çarpışma sonucu 60 metre sürüklenen iki otomobil, refüje çarparak durabildi. Kazanın şiddetiyle camdan fırlayan sürücü Mehmet Aksoy ile otomobilde sıkışan Emine Kayserli olay yerinde hayatını kaybetti. Gurbetçiler sürücü Bilal Üstünel, Selman Üstünel, Murat Sütçü ve Turan Emdirme ise yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada hayatını kaybeden Mehmet Aksoy ile Emine Kayserli de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralıKaraman'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralıKaraman'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralıKaraman'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

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