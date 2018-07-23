Karaman'da işçi servisi ile cip çarpıştı: 8 yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da işçi servis minibüsü ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.45 sıralarında Karaman-Ereğli karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan Mehmet Ali İnanç idaresindeki 70 FD 118 plakalı servis minibüsü ile Perihan Küçükaladağ idaresindeki 70 ET 352 plakalı cip çarpıştı. Çarpışma sonrası her iki aracın sürücüsü ile serviste bulunan 6 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
AK Parti'den bedelli askerlik için son dakika açıklaması! 28 gün zorunlu hizmet kalkıyor mu?
İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!
Meral Akşener'in istifa kararının ardından İYİ Parti'li başkanlardan zincirli eylem!
İYİ Parti'den Bahçeli'ye cevap: İşine baksın
Türkiye'nin en pahalı tuvaleti sadece 2 gün dayanabildi
Angelina Jolie'ye benzemek için bu hale gelmişti! İşte yeni görüntüleri
İğrençlikte son nokta! 8 aylık kızına tecavüz edip görüntüleri porno sitelerine sattı
Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!
Omzundaki yağ bezesinden kurtulmak isteyince...
Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı
KKTC'de filmlere konu olacak olay! Eskortun evini karıştırınca...
Okuyucu Yorumları 0 yorum