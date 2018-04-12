Karaman’da iskeleden düşen işçinin kafatası kırıldı

Karaman’da çalıştığı fabrikanın iskelesinden düşen işçinin kafatası kırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir katı atık tesisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tadilattaki fabrikanın üçüncü katında iskelede çalışmakta olan 19 yaşındaki Habip D., bir anda dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 6 metre yüksekten zemine düştü. Habip D., çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalesinde kafatasında kırık olduğu belirlenen Habip D., Beyin Cerrahi Servisine yatırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.