Karaman’da iskeleden düşen işçinin kafatası kırıldı

Karaman’da çalıştığı fabrikanın iskelesinden düşen işçinin kafatası kırıldı.
Olay, öğle saatlerinde Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir katı atık tesisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tadilattaki fabrikanın üçüncü katında iskelede çalışmakta olan 19 yaşındaki Habip D., bir anda dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 6 metre yüksekten zemine düştü. Habip D., çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalesinde kafatasında kırık olduğu belirlenen Habip D., Beyin Cerrahi Servisine yatırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı
İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli
Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var
Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor
Genç kızın hostese verdiği not korkunç gerçeği ortaya çıkardı
120 nüfuslu köyün şehidini binler uğurladı!
İzmir'de vahşet! 2 ölü, 1 yaralı
Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...
Karamollaoğlu: 6 milyon asgari ücretliyle ittifak yapacağız
Erdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadı
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum