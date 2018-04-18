Karaman’da kaçak içki ve sigara operasyonu

Karaman’da polisin düzenlediği operasyonda 117 şişe kaçak içki ile 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara ve içki satıldığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, O.D. isimli şahsa ait otomobilde 500 paket kaçak sigara, H.Y.’ye ait depoda da 117 adet kaçak içki buldu. Ele geçirilen sigara ve içkilere el konulurken, O.D. ile H.Y. hakkında kaçakçılık suçundan haklarında yasal işlem başlatıldı.