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Karaman’da kaçak kazıya 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 11:46 | Son Güncelleme

Karaman’da iş makinesi ile tarihi eser aradıkları ileri sürülen 6 kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Seyithasan köyü Çardaklar mevkisinde I.G’ye ait tarlada izinsiz olarak iş makinesiyle kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Karaman’da iş makinesi ile tarihi eser aradıkları ileri sürülen 6 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Seyithasan köyü Çardaklar mevkisinde I.G’ye ait tarlada izinsiz olarak iş makinesiyle kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İhbara konu olan bölgeye giden ekipler, M.Ö., İ.G., G.S., S.A., K.S. ve Y.T.’yi paletli iş makinesiyle kazı yaptıkları sırada yakaladı. Ekipler, şahısların kazıda çıkardıkları 2 adet Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen temel sütun ve kilise temeli buldu. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınırken, kazıda kullandıkları paletli iş makinesi de yediemin parkına çekildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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