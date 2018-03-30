HABER

Karaman’da kalbinden bıçaklanan şahıs, hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 02:56 | Son Güncelleme

Karaman’da kalbine aldığı tek bıçak darbesiyle ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olay, akşam saat 22.30 sıralarında Hürriyet Mahallesinde meydana geldi.

Karaman’da kalbinden bıçaklanan şahıs, hastanede öldü

Karaman’da kalbine aldığı tek bıçak darbesiyle ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, akşam saat 22.30 sıralarında Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Dağ (36) ile Mehmet Emin K. (25), henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Emin K., üzerinde bulunan bıçakla Adnan Dağ’ı göğüs kısmından bıçakladı. Kalbine isabet eden bıçakla ağır yaralanan Dağ, hemen Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Dağ, doktorların tüm çabalarına karşı kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan katil zanlısı Mehmet Emin K., polisin başarılı çalışması sonucu kısa sürede suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Mehmet Emin K., bıçaklayarak öldürdüğü Adnan Dağ’ın bulunduğu hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Karaman’da kalbinden bıçaklanan şahıs, hastanede öldü

Karaman’da kalbinden bıçaklanan şahıs, hastanede öldü

Karaman’da kalbinden bıçaklanan şahıs, hastanede öldü

Bakırköy Cezaevi'nde silah sesleri!Bakırköy Cezaevi'nde silah sesleri!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifa çıkışı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifa çıkışı!
Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

Rusya'dan flaş açıklama: Kürtler olmadan Suriye krizinin çözümü imkansız

Rusya'dan flaş açıklama: Kürtler olmadan Suriye krizinin çözümü imkansız

Üniversiteli Başak Alara’dan kötü haber

Üniversiteli Başak Alara’dan kötü haber

ABD Başkanı Trump'tan flaş açıklama: Suriye'den çekileceğiz

ABD Başkanı Trump'tan flaş açıklama: Suriye'den çekileceğiz

İntihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsü! Caner Toygar neden intihar etti?

İntihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsü! Caner Toygar neden intihar etti?

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı 'Şems' oluyor!

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı 'Şems' oluyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gece yarısı korkunç kaza! Minibüs alev aldı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Gece yarısı korkunç kaza! Minibüs alev aldı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Fuhuş yaparken yakalandılar!

Fuhuş yaparken yakalandılar!

Başörtüsünü makineye kaptıran kadın hayatını kaybetti

Başörtüsünü makineye kaptıran kadın hayatını kaybetti

Burası Ege! Spil Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

Burası Ege! Spil Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

Sırrı ayaklarında

Sırrı ayaklarında

Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!

Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.