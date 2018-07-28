Karaman'da kazada hayatını kaybeden yarbay memleketine uğurlandı

Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)- KARAMAN'da İl Jandarma Komutan Yardımcısı olan Yarbay Osman Alper Durmaz geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Durmaz'ın cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Ankara'ya gönderildi.
Kaza, saat 02.30 sıralarında saatlerinde Karaman- Ereğli karayolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Osman Alper Durmaz (45), kendine ait yönetimindeki 06 FM 4443 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı. Kazada Yarbay Durmaz yaşamını yitirdi, Yarbay Durmaz'ın cenazesi için bugün Karaman Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törene Karaman Valisi Fahri Meral, Ak Parti Milletvekilleri Recep Şeker, Selman Oğuzhan Eser, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, ailesi ve mesai arkadaşları katıldı.
Durmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda hastane başhekimliği önüne getirildi. Durmaz'ın cenazesi törenin ardından dualar eşliğinde defnedilmek üzere memleketi Ankara'ya uğurlandı.
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