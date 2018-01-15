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Karaman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 15.01.2018 18:24 | Son Güncelleme 42 dakika önce

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'ın Kazımkarabekir ilçesinde, sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.Kaza, saat 11.30 sıralarında Kazımkarabekir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen Muslu Eyice (20) idaresindeki 70 FE 103 plakalı otomobil kavşakta Abdurrahman Evren idaresindeki 33 TS 969 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile araçlarda bulunan Mustafa Aksay, Recep Aksoy, Abdullah Özcan, Onur Çelik ve Bekir Alan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı müdahale sonrası araçta sıkışan otomobil sürücüsü Muslu Eyice'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer 6 yaralı ise ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan Bekir Alan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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