HABER

Karaman’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 19:43 | Son Güncelleme

Karaman’ın Ermenek ilçesinde yola çıkan domuz sürüsüne çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü 100 metrelik yamaçtan yuvarlandı.

Karaman’ın Ermenek ilçesinde yola çıkan domuz sürüsüne çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü 100 metrelik yamaçtan yuvarlandı. Kazada, sürücü hayatını kaybederken, kardeşi ise yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ermenek ilçesine bağlı Görmeli Köyü’nde oturan Ramazan Başpınar (33), kardeşi Ayhan Başpınar’ı ilçe otogarına götürmek için 70 E 7279 plakalı otomobiliyle, sabah erken saatte yola çıktı. Başpınar, Koca Yokuş mevkiine geldiğinde yola çıkan domuz sürüsüne çarpmamak için direksiyon kırdı. Kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 100 metrelik yamaçtan aşağı yuvarlandı. Kazada, sürücü ile yanında bulunan kardeşi yaralandı. Yaralı kardeşler ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Ramazan Başpınar, Konya’ya sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Başbakan'dan veda gibi konuşma! Herkes ne yapacağını merak ediyorduBaşbakan'dan veda gibi konuşma! Herkes ne yapacağını merak ediyordu
Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi!
İmam Hatipliler, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiİmam Hatipliler, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 haziran seçim kararının ardından CHP ve İYİ Parti bir araya gelecek

24 haziran seçim kararının ardından CHP ve İYİ Parti bir araya gelecek

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Müthiş iddia: Abdullah Gül, Erdoğan anketini gördü adaylıktan vazgeçti

Müthiş iddia: Abdullah Gül, Erdoğan anketini gördü adaylıktan vazgeçti

Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray maç özeti (Puan durumu)

Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray maç özeti (Puan durumu)

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Damadın şakası kötü bitti

Damadın şakası kötü bitti

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş

Antalya'da vahşet! Yavru kediyi kafasını ve bacaklarını keserek öldürdüler!

Antalya'da vahşet! Yavru kediyi kafasını ve bacaklarını keserek öldürdüler!

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.