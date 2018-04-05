Karaman’da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Karaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Ziya Gökalp Mahallesi Şehit Şahin Mavi Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Samet Y. (19), yönetimindeki 70 DU 110 plakalı otomobil ile İsmail A. (35), idaresindeki 70 T 0016 plakalı ticari taksi kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan 70 DU 110 plakalı otomobil refüjdeki aydınlatma direğini devirdikten sonra ağaca çarparak durabildi. Kazada, her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralı sürücüler ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süreliğine kapanan kavşak araçların olay yerinden çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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