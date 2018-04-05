HABER

Karaman’da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 16:27 | Son Güncelleme

Karaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Ziya Gökalp Mahallesi Şehit Şahin Mavi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Karaman’da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Karaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Ziya Gökalp Mahallesi Şehit Şahin Mavi Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Samet Y. (19), yönetimindeki 70 DU 110 plakalı otomobil ile İsmail A. (35), idaresindeki 70 T 0016 plakalı ticari taksi kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan 70 DU 110 plakalı otomobil refüjdeki aydınlatma direğini devirdikten sonra ağaca çarparak durabildi. Kazada, her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralı sürücüler ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süreliğine kapanan kavşak araçların olay yerinden çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman’da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Karaman’da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Karaman’da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Suriye sınırına Zeytin Dalı Sınır kapısı açılıyorSuriye sınırına Zeytin Dalı Sınır kapısı açılıyor
Hastane acilinde kan donduran olay!Hastane acilinde kan donduran olay!
Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a sert tepkiÖzgecan'ın babasından Nihat Doğan'a sert tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir'de üniversitede katliam! 4 öğretim üyesi öldürüldü

Eskişehir'de üniversitede katliam! 4 öğretim üyesi öldürüldü

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...

Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...

Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!

Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı

Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı

Ali Şen'in büyük acısı! Bente Şen'in cenazesi öncesi aileden flaş talep

Ali Şen'in büyük acısı! Bente Şen'in cenazesi öncesi aileden flaş talep

3 gencin feci sonu! Ebru Demir ses yarışmasına bile katılmıştı

3 gencin feci sonu! Ebru Demir ses yarışmasına bile katılmıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.