Karaman’da ruhsatsız tabanca ve esrar operasyonu

Karaman’da jandarma ekipleri, iki şahsın üst ve ikametlerinde yaptığı aramada, esrar ile iki ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, devriye görevi yapmakta olan jandarma ekibi, merkeze bağlı Çoğlu köyü kavşağında şüphe üzerine T.Ş (18) ve B.Ş (43), isimli kişileri durdurdu. Şahısların yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız vizor marka tabanca ile bu tabancaya ait 157 mermi ele geçirildi. Bunun üzerine mahkeme kararıyla zanlıların ikametlerinde de narkotik köpeği Paten ve bomba arama köpeği Atlasla arama yapan ekipler burada da 1 adet Baretta marka ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 42 mermi, 7 adet şarjör, 250 gram kenevir tohumu ve 6 gram kubar esrar buldu.
Ele geçirilen tabancalar ile esrar maddesine el konulurken, T.Ş ve B.Ş,gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldı.
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