Karaman’da sahte para operasyonuna 3 tutuklama

Karaman’da polisin düzenlediği sahte para operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3’ü tutuklandı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bazı kişilerin İstanbul’dan temin ettikleri sahte paraları Karaman’da piyasaya süreceği yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine ekipler, takibe aldıkları şahısların içinde bulunduğu otomobili Karaman- Koya yolu üzerindeki uygulama noktasında beklemeye başladı. Şüpheliler Ali Y., İshak D., Muhammet A. ve Özbekistan uyruklu Nelya U.’nun içinde bulunduğu ve ön camında ’Polis Emeklileri Derneği’ yazılı sahte araç tanıtım kartı bulunan otomobili uygulama noktasında durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 200 TL’lik 225, 100 TL’lik de 76 sahte banknot ile 1adet sahte çek ele geçirdi. Ali Y.’nin yapılan üst aramasında da adı ve fotoğrafının yer aldığı, Polis Emeklileri Derneği yazılı sahte üye tanıtım kartı ile Emniyet ve Huzur Polis Haber Gazetesi yazılı basın tanıtım kartı buldu.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Y., İshak D. ve Muhammet A., tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Özbekistan uyruklu Nelya U., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.