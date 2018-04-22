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Karaman’da silahla yaralama

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 16:07 | Son Güncelleme

Karaman’da yolda yürürken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan fabrika işçisi bacaklarından yaralandı.Olay, Seki Çeşme Mahallesi Mehmet Armutlu Caddesinde meydana geldi.

Karaman’da yolda yürürken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan fabrika işçisi bacaklarından yaralandı.
Olay, Seki Çeşme Mahallesi Mehmet Armutlu Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir bisküvi fabrikasında işçi olarak çalışan Engin M. yolda yürürken, kimliği belirsiz bir kişi tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmaların bacaklarına isabet ettiği Engin M, bir akrabasının evine sığınarak yardım istedi. Çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Engin M’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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